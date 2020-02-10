شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. قمصان فقدت هيبتها بالأهلي.. الأسماء من تصنع الأرقام وليس العكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن هناك أرقام قمصان تقلدها لاعبون كان لهم باع كبير من الصولات والجولات داخل صفوف المارد الأحمر، إلا أن هذه الأرقام لم يعد لها أثر مع الأهلى فى الوقت الراهن، وبات غالبية اللاعبين الذين يرتدون هذه الأرقام مجرد أسماء أو فى بعض الأحيان عبئا على الفريق الأحمر، ولم يسيروا على نهج اللاعبين السابقين الذين صنعوا أسطورة هذه الأرقام.

وغاب تأثير وبصمة أصحاب الأرقام المتعارف عليها، لفشلهم فى السير على خطى من سبقوهم من أساطير القلعة الحمراء، وأصبح الجماهير يقارن بينهم وبين من سبقوهم فى ارتداء هذا الرقم، وبات من يتألقون مع المارد الأحمر ممن يرتدون أرقام أخرى غير هذه الأرقام الشهيرة.

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ويستضيف فريق الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، نظيره طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن استكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية فيما يسعى الطلائع للخروج بنتيجة إيجابية تساهم فى تعديل وضعه بجدول الدوري.

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدورى برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم فى المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً، فى المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة متسلحاً بانتصاره الأخير على بيراميدز فى الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين فى الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الجولة السادسة عشرة للمسابقة، فى المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادى مصر برباعية دون رد فى إطار مباريات نفس الجولة.