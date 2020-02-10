شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشربيني وصيفاً لبطولة موتور سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى دييجو إلياس، لاعب بيرو والمصنف السابع عالمياً لرجال الاسكواش، مغامرة المصرى محمد الشربينى لاعب سموحة والمصنف رقم 43 عالمياً فى بطولة موتور سيتى لرجال الاسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 5 فبراير الجارى حتى العاشر من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 76 ألف دولار.

وفاز دييجو إلياس على الشربينى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة الدور النهائى التى جمعت الثنائى فى الساعات الأولى صباح اليوم، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-5, 11-4.

وكان محمد الشربينى لاعب سموحة قد تأهل إلى النهائى من بين 5 مصريين شاركوا بمنافسات البطولة وهم: زاهد سالم، مروان الشوربجي، محمد أبو الغار وكريم الحمامي.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.