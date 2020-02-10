"ينضمان لمصر و11 منتخباً".. البرازيل والأرجنتين لأولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

لحق المنتخب البرازيلي بقافلة المتأهلين إلى مسابقة كرة القدم (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بفوزه 3 / صفر على نظيره الأرجنتيني في ختام فعاليات البطولة المؤهلة والتي أقيمت منافساتها في كولومبيا.

وأصبح المنتخب البرازيلي هو الفريق الرابع عشر الذي يتأهل لمسابقة كرة القدم (رجال) بأولمبياد طوكيو حيث سبقه كل من منتخبات اليابان صاحب الأرض وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من أوروبا ونيوزيلندا من اتحاد أوقيانوسية ومصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من القارة الأفريقية وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية من آسيا والأرجنتين من التصفيات الحالية لقارة أمريكا الجنوبية.

وانتزع المنتخب البرازيلي حامل اللقب الأولمبي بطاقة التأهل الثانية من هذه البطولة إلى أولمبياد طوكيو بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة في المرحلة النهائية من التصفيات فيما تجمد رصيد المنتخب الأرجنتيني عند ست نقاط في صدارة المجموعة علما بأنه تأهل للأولمبياد قبل فعاليات هذه الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة والتي شهدت أيضا فوز منتخب أوروجواي على نظيره الكولومبي 3 / 1 .

ورفع منتخب أوروجواي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وتجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند نقطة واحدة في قاع المجموعة ليودع الفريقان التصفيات صفر اليدين.

وافتتح باولينهو التسجيل في المباراة بالهدف الأول للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 13 ثم أضاف ماتيوس كونيا الهدفين الآخرين في الدقيقتين 30 و55 ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف ويتوج هدافا لهذه التصفيات.

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وفي المباراة الأخرى، تغلب المنتخب الأوروجوياني على نظيره الكولومبي بثلاثة أهداف سجلها خوان إجناسيو راميريز وخوان مانويل سانابريا وخوسيه لويس رودريجيز في الدقائق 28 و53 و61 مقابل هدف سجله إدوين سيتري في الدقيقة 78 .

ويخوض المنتخب البرازيلي المسابقة الأولمبية للمرة الرابعة على التوالي. ورغم تعدد مشاركاته السابقة في الدورات الأولمبية وفوز السامبا بلقب كأس العالم خمسة مرات سابقة، لم يحرز المنتخب البرازيلي الميدالية الذهبية للأولمبياد سوى مرة واحدة كانت في النسخة الماضية عندما استضافت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أولمبياد 2016 .

ومع تأهل الفريق إلى الأولمبياد، سيكون هدفه هو الفوز بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي.

وفي المقابل، يخوض المنتخب الأرجنتيني المسابقة الأولمبية للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.

وكان الفريق، الفائز بالميدالية الذهبية للمسابقة في كل من أولمبياد 2004 بآثينا و2008 ببكين والميدالية الفضية في أولمبياد 1996 بأتلانتا، ودع المسابقة من الدور الأول (دور المجموعات) بالأولمبياد الماضي عام 2016 في ريو دي جانيرو.