تقرير.. 5 ملامح من فوز الزمالك على الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء جمع الفريقين على ملعب "الإسماعيلية" ضمن قمة الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري.

الفوز جعل الزمالك يقترب من المركز الثاني والذي يحتله حاليًا فريق المقاولون العرب متفوقًا بنقطة على ابناء ميت عقبة، كما أصبح الأبيض والذي يمتلك 31 نقطة على بعد 8 نقاط من الأهلي إلا أن الأخير خاض 13 مباراة في البطولة المحلية حاليًا مقابل 15 مباراة للأبيض.

- إنهاء العقدة:

الزمالك استطاع أن ينهي عقدة امتدت 14 عامًا خلال تاريخ مبارياته أمام الإسماعيلي في الإسماعيلية، حيث يعود آخر انتصار للفارس الأبيض على ملعب "الدراويش" في عام 2006 بعد الفوز بهدف دون رد جاء عن طريق مجدي عطوة.

وخاض الزمالك 7 مباريات على ملعب الإسماعيلية، خرج من خلالها خاسرًا في أربع مناسبات مقابل ثلاث تعادلات.

- أوباما يكرر تفوقه:

يمتلك يوسف إبراهيم "أوباما" سجلاً هو الأعلى من حيث التسجيل أمام الإسماعيلي من حيث فرق الدوري حيث استطاع صانع ألعاب الزمالك أن يسجل خمسة أهداف في شباك الفريق الأصفر.

"أوباما" وقّع على هدفه الرابع بقميص الزمالك أمام الإسماعيلي، كما سجل هدفًا مع الاتحاد في موسم (2015 - 2016) وقتها استطاع "زعيم الثغر" الفوز بهدف دون رد.

- العلامة الكاملة لعلاء:

حتى الآن يمتلك محمود علاء مدافع فريق الزمالك العلامة الكاملة من حيث ركلات الجزاء بعدما نجح في تنفيذ ركلته الرابعة هذا الموسم.

Advertisements

علاء - هداف الزمالك في الموسم الماضي - بـ15 هدفًا، نجح في التسجيل أمام إنبي وبيراميدز وحرس الحدود وأخيرًا أمام الإسماعيلي.

- رقم غائب منذ 2016:

خاض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك ثلاث مباريات أمام الإسماعيلي بواقع مباراة مع الأهلي بالموسم الماضي ومباراتين مع وادي دجلة في موسم (2015 - 2016).

كارتيرون لم يحقق فوزًا على الإسماعيلي منذ يناير عام 2016 وقتها تفوق الفريق الدجلاوي بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ16 من الدور الأول بمسابقة الدوري.

وفي الدور الثاني، تلقى وادي دجلة خسارة من الإسماعيلي بهدفين دون رد قبل أن يحقق الفرنسي نتيجة التعادل أمام الأصفر مع الأهلي (1-1) في الجولة الأولى من الدور الأول.

- الاستعداد للترجي:

خلال الشهر الحالي يخوض الزمالك العديد من المباريات القوية سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي حيث سيواجه الأبيض يوم الجمعة المقبل منافسه الترجي في السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية "الدوحة".

الزمالك سينتهي من مهمته الأفريقية مؤقتًا بمواجهة الأهلي مرتين الأولى في السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات ثم 24 في القاهرة ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري.

بطل الكونفدرالية في النسخة الماضية سيعود للمشوار الأفريقي بمواجهة الترجي في القاهرة في أواخر الشهر الجاري ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة في موقعة الإياب برادس في أوائل مارس المقبل وتحديد أحد يومي 6 أو 7.

ويسير الزمالك حتى الآن بخطى ثابته وتحديدًا بعد عودته من أنجولا عقب خوض مباراة بريميرو دي أوجستو حيث استطاع الأبيض الفوز على حرس الحدود (2-0) ثم الإسماعيلي (2-1).