"حيرة في قلب الدفاع".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن: استقر السويسري، رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري. ويلعب الأهلي وطلائع الجيش، اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب استاد القاهرة. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن فايلر يفاضل بن الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، لكي يشرك لاعبا منهما خلال المباراة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى : محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: على معلول- محمود متولي- ياسر إبراهيم "أيمن أشرف" - محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة". خط الهجوم: مروان محسن.

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