تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات "الاثنين المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم، الاثنين، مع عدد من المباريات المتنوعة: دوري أبطال آسيا الهلال السعودي × شاهر خودرو الإيراني - الموعد 16:40 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 1. الوحدة الإماراتي × الأهلي السعودي - الموعد 17:35 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان Advertisements الاتحاد × ضمك - الموعد 19:20مساءً- القناة الناقلة KSA Sports 1 HD. الدوري المصري طنطا × إنبي- الموعد 14:30 مساءً- القناة الناقلة On Sport HD. وادي دجلة × المصري - الموعد 17:00 مساءً - القناة الناقلة On Sport 2. الأهلي × طلائع الجيش - الموعد 19:30 مساءً- القناة الناقلة On Sport HD.

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