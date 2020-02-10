بث مباشر | مشاهدة مباراة الوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة الوحدة لفريق الأهلي في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 في إطار منافسات الجولة الاولى من المجموعة الاولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق التونسي “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، على ملعب “ آل نهيان” بمدينة ابو ظبي.

يستضيف الوحدة الإمارتي فريق أهلي جدة السعودي في اولى مباريات الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، وسيسعى الفريق المضيف استغلال صحوته الاخيرة في الدوري الإمارتي وتحقيقه 5 انتصارات متتاليه في التغلب على “الأهلي” والحصول على نقاط المباراة كاملة.

على الجانب الآخر يريد الأهلي تحقيق انطلاقة قوية في البطولة بنزع الثلاث نقاط من الوحدة في ملعبه وبين جماهيره، وكان الراقي قد انتصر على “الاتفاق” في آخر جولات الدوري السعودي ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب ويُقلص الفارق مع “النصر” في وصافة “الهلال” إلى نقطتين فقط.

ويدخل فريق الوحدة المباراة بقائمة مكتملة ودون غيابات تقريبًا، فيما يتواصل غياب النجم “عمر السومة” عن الأهلي بعد غيابه عن مباراة “استقلال طاجيكستان” في الملحق على ملعب الجوهرة المشعة، وذلك بعد ثبوت اصابته بخلع في الكتف ويحتاج لعلاج مدته اسبوعين.

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الأهلي – الوحدة

???? ملعب آل نهيان (ابو ظبي – الإمارات)

???? دوري أبطال آسيا (الجولة الاولى-المجموعة الاولى)

⌚لم تبدأ بعد.. (الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش)