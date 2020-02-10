بث مباشر | مشاهدة مباراة الجيش والمنامة في كأس الاتحاد الآسيوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة فريق الجيش والمنامة في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 في إطار منافسات الجولة الاولى من المجموعة الاولى في دور المجموعات بكأس الاتحاد الاسيوي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق “باسم الزير”، ستنطلق في تمام الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش، 16:40 بتوقيت مصر، 17:40 بتوقيت السعودية، على ملعب “خالد بن محمد بنادي الشارقة” بالإمارات.

يستقبل فريق الجيش السوري المنامة البحريني في اولى مباريات الفريقين ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي، ويطمح في تحقيق الفوز ومواصلة تفوقه على الفريق البحريني حيث تغلب عليه مرة وتعادل في مثلها في مواجهتي الفريق في عام 2018.

وسيفتقد فريق الجيش خدمات نجم الفريق الأول “محمد الوأكد” في هذه المواجهة بسبب نيله بطاقة حمراء في آخر مباريات الجيش في النسخة الماضية من البطولة.

بينما يدخل فريق المنامة المباراة بصفوف كاملة تقريبًا، ويأمل في في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالمجموعة التي تضم إلى جانب طرفي المباراة، العهد اللبناني وهلال القدس الفلسطيني.

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وصرح “سعد العامر” لاعب المنامة ان المباراة لها أهمية كبيرة حيث سيكون الفوز دافع للفريق بمزيد من التألق في المباريات المقبلة.

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الجيش – المنامة

???? ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة (الشارقة – الإمارات)

???? كأس الاتحاج الآسيوي (الجولة الأولى-المجموعة الأولى)

⌚لم تبدأ بعد.. (الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش)