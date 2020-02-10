اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة اتحاد جدة اليوم الإثنين 10-2-2020 في الدوري السعودي

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مشاهدة بث مباشر مباراة اتحاد جدة اليوم الإثنين 10-2-2020 في الدوري السعودي يلتقي اتحاد جدة مع نظيره فريق ضمك اليوم الإثنبن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.

مشاهدة بث مباشر مباراة اتحاد جدة اليوم الإثنين 10-2-2020 في الدوري السعودي وتقام المباراة بين الاتحاد وضمك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب جامعة مدينة الملك عبدالعزيز.

مشاهدة بث مباشر مباراة اتحاد جدة اليوم الإثنين 10-2-2020 في الدوري السعودي ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثاني عشر برصيد 19نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 8 آخرين، وسجل وسجل 22 هدف ودخل مرماه 26 هدف، بينما يحتل ضمك المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في لقائين والتعادل في 5 مباريات وخسارة 10 مباريات، وسجل 13 ودخل مرماه 34 كأضعف خط دفاع.الاتحاد و ضمك الساعة 7.20 علي قناة 5