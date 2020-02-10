اونلاين | مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد ضمك بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد ضمك بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع يلتقي اتحاد جدة مع نظيره فريق ضمك اليوم الإثنبن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد ضمك بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع وتقام المباراة بين الاتحاد وضمك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب جامعة مدينة الملك عبدالعزيز.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة ضد ضمك بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثاني عشر برصيد 19نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 8 آخرين، وسجل وسجل 22 هدف ودخل مرماه 26 هدف، بينما يحتل ضمك المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في لقائين والتعادل في 5 مباريات وخسارة 10 مباريات، وسجل 13 ودخل مرماه 34 كأضعف خط دفاع.الاتحاد و ضمك الساعة 7.20 علي قناة 5