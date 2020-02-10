اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ضد الوحدة الإمارتي بث مباشر اليوم كورة ستار في دوري أبطال آسيا بث مباشر

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ضد الوحدة الإمارتي بث مباشر اليوم كورة ستار في دوري أبطال آسيا بث مباشر يخوض الأهلي السعودي مواجهة قوية اليوم الإثنين، امام الوحدة الإمارتي، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، وتنطلق مباراة الأهلي مع مضيفه الوحدة، في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 2” بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ضد الوحدة الإمارتي بث مباشر اليوم كورة ستار في دوري أبطال آسيا بث مباشر ويحل فريق الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، ضيفاً على الوحدة، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “آل نهيان”، بأولى جولات دور المجموعات من البطولة الآسيوية، وتأهل أهلي جدة عن طريق الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري الأبطال، حيث واجه فريق استقلال دوشنبه وتمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ضد الوحدة الإمارتي بث مباشر اليوم كورة ستار في دوري أبطال آسيا بث مباشر ويقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية والتي تضم، الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران.الاهلي السعودي و الوحدة الساعة 5.35 علي قناة 2