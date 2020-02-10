اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإمارتي اليوم الإثنين بدوري أبطال آسيا HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإمارتي اليوم الإثنين بدوري أبطال آسيا HDيخوض الأهلي السعودي مواجهة قوية اليوم الإثنين، امام الوحدة الإمارتي، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، وتنطلق مباراة الأهلي مع مضيفه الوحدة، في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 2” بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإمارتي اليوم الإثنين بدوري أبطال آسيا HDويحل فريق الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، ضيفاً على الوحدة، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “آل نهيان”، بأولى جولات دور المجموعات من البطولة الآسيوية، وتأهل أهلي جدة عن طريق الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري الأبطال، حيث واجه فريق استقلال دوشنبه وتمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإمارتي اليوم الإثنين بدوري أبطال آسيا HDويقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية والتي تضم، الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران.

الاهلي السعودي و الوحدة الساعة 5.35 علي قناة 2