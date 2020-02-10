اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة الهلال وشاهر اليوم 10-2-2020 في دوري أبطال آسيا يلا شوت HD رابط ماتش الهلال السعودي yalla shoot

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بث مباشر| مشاهدة مباراة الهلال وشاهر اليوم 10-2-2020 في دوري أبطال آسيا يلا شوت HD رابط ماتش الهلال السعودي yalla shoot يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، لقص شريط حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا ، الذي توج به على حساب أوراوا الياباني ، عندما يستضيف شاهر خودرو الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

بث مباشر| مشاهدة مباراة الهلال وشاهر اليوم 10-2-2020 في دوري أبطال آسيا يلا شوت HD رابط ماتش الهلال السعودي yalla shoot وتقام المباراة المثيرة التي تجمع بين الهلال وشاهر خودرو، على ملعب «زعبيل بنادي الوصل»، في السعودية.

بث مباشر| مشاهدة مباراة الهلال وشاهر اليوم 10-2-2020 في دوري أبطال آسيا يلا شوت HD رابط ماتش الهلال السعودي yalla shoot ويسعى الفريق السعودي بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، إلى تحقيق بداية مثالية على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل السير بثبات نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويقع نادي الهلال مع نظيره شاهر خودرو ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا شباب الأهلي دبي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي.الهلال و شاهر الساعة 4.40 علي قناة 1