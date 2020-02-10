اونلاين | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي live

مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر، وسوف يدخل فريق طلائع الجيش مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق طلائع الجيش إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق طلائع الجيش في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق طلائع الجيش في الفترة الماضية، نجح فريق طلائع الجيش في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق طلائع الجيش تسعة أهداف في مرماه.