اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الاهلي والطلائع بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش الإثنين 10/2/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يواصل فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لبطولة الدوري العام، وهذه المرة من خلال استضافة فريق طلائع الجيش في مساء يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

علماً بأن الفريق الأهلاوي لا يعرف سوى طعم الانتصارات فقط لا غير منذ بداية البطولة وحتى الآن، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة السابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.