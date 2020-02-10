رياضة | جاك جريليش يوافق على الانضمام إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاك جريليش يوافق على الانضمام إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن قائد فريق أستون فيلا جاك جريليش أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ، الذي سجل تسع مرات وساهم في سبع تمريرات في 27 مباراة مع فيلا هذا الموسم ، كان على رادار عدد من الأندية قبل نافذة الانتقالات هذا الصيف.

يُعتقد أن برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي مهتمون بالرجل الإنجليزي ، الذي يُعتقد أنه تم تقديره في منطقة تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني من جانب دين سميث.

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ومع ذلك ، يُعتقد أن يونايتد سيكون الاختيار الأول لجريليز إذا غادر لاعب الوسط المهاجم فيلا بارك بحثًا عن مراعي جديدة في نهاية موسم 2019-20.

وفقًا لموقع "Goal.com" ، لم تتم محادثات النقل الرسمية بين مانشستر يونايتد و استون فيلا، ولكن وافق اللاعب على الانتقال إلى الاولد ترافولد هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن جريليش قد بدأ بالفعل البحث عن المنازل في مانشستر قبل التحول المحتمل إلى فريق سولسكاير

يعتبر المهاجم ، الذي يُمنح أن يفوز بمكانة في تشكيلة منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا لهذا الصيف ، هو أبرز هداف فيلا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد سبعة أهداف.