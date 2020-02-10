رياضة | موعد مباراة الأهلي السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة الإمارتي اليوم 10-2-2020 بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة الإمارتي اليوم 10-2-2020 بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الأهلي السعودي مواجهة قوية اليوم الإثنين، امام الوحدة الإمارتي، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

ويحل فريق الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، ضيفاً على الوحدة، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “آل نهيان”، بأولى جولات دور المجموعات من البطولة الآسيوية.

وتنطلق مباراة الأهلي مع مضيفه الوحدة، في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 2” بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

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وتأهل أهلي جدة عن طريق الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري الأبطال، حيث واجه فريق استقلال دوشنبه وتمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد.

ويقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية والتي تضم، الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران.