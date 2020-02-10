رياضة | مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مهاجم النادى الأهلى محمود كهربا المنضم حديثاً إلى القلعة الحمراء في الحصول على فرصته بالمشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

وطلب محمود كهربا من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من الحصول على فرصة كلاعب أساسي.

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كما كثف فايلر من جلساته مع اللاعب من أجل وضعه على الطريق الصحيح ليكون مؤثرًا فى الخط الأمامى، ويدخل حساباته للمشاركة في القوام الأساسي للمارد الأحمر.

ويشارك محمود كهربا كبديل مع النادى الأهلى، ويعتمد فايلر علىه فى الشوط الثانى، خلال مباريات الفريق المحلية والإفريقية خلال الفترة الماضية.

يذكر لان انضم كهربا إلى القلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 4 سنوات ونصف من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالى.