رياضة | الاتحاد ضد ضمك.. رقم سلبي يطارد النمور قبل مواجهة الليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد ضد ضمك.. رقم سلبي يطارد النمور قبل مواجهة الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي اتحاد جدة نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب جامعة مدينة الملك عبدالعزيز.

- موعد مباراة الاتحاد وضمك

وتبدأ المباراة بين الاتحاد وضمك عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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الاتحاد يمتلك رقم سلبي هذا الموسم على أرضه وبين جمهوره، إذ أنه في آخر 6 لقاءات، خسر منهم 4 وتعادل في لقائين، ولم يحقق الفوز سوى في أول مباراتين للفريق هذا الموسم.

ويخشى الاتحاد خسارة لقاء اليوم الذي سيكون السابع على التوالي دون تحقيق أي فوز بين جماهيره.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثاني عشر برصيد 19نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 8 آخرين، وسجل وسجل 22 هدف ودخل مرماه 26 هدف.

ويتواجد ضمك المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في لقائين والتعادل في 5 مباريات وخسارة 10 مباريات، وسجل 13 ودخل مرماه 34 كأضعف خط دفاع.