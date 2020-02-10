رياضة | نجم منتخب فرنسا السابق يهاجم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب فرنسا السابق يهاجم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه بيكسنت ليزارازو، نجم منتخب فرنسا السابق انتقادات عنيفة للبرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان بسبب تصرفه قبل مباراة نانت الأسبوع الماضي في الدوري الفرنسي.

وصرح ليزارازو لصحيفة "لو باريزيان": "يزعجني احتفال نيمار بعيد ميلاده قبل يومين من م باراة نانت، وفي مرحلة حاسمة من الموسم"، ، محذرا الفريق الباريسي من خطورة المراحل المقبلة في دوري أبطال أوروبا

وأكد "ليزارازو" أن باريس سان جيرمان يواجه مرحلة مهمة في مشواره بالموسم الحالي، وتحتاج تركيز من جميع اللاعبين، مشيرًا إلي أنه من الجنون أن يتحمل الفريق الباريسي مخاطر تصرفات اللاعبين. Advertisements

وأوضح النجم الفرنسي أن باريس سان جيرمان لا يجد منافسة قوية بالدوري الفرنسي وذلك يسبب له مشكلة كبيرة في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق يواجه منافسين أكثر شراسة بالبطولة الأوروبية، ويحتاج للدفاع بعض الأحيان لذلك يتعرض للهزيمة في بعض المباريات.

وأكد "ليزرازو" أن باريس سان جيرمان يستحوذ كثيرًا على الكرة ولكنه لا يؤدي بشكل جيد تحت الضغط الهجومي للمنافسين.