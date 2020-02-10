رياضة | صراع أوروبي على نجم باير ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع أوروبي على نجم باير ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الكثير من الأندية الأوروبية أبدت رغبتها في الحصول على خدمات كاي هافيرتز نجم خط وسط باير ليفركوزن الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت 1 الألمانية بأن الكثير من الأندية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع هافيرتز البالغ من العمر 20 عاماً على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.



وأكدت الصحيفة الألمانية أن باير ليفركوزن سيطلب 130 مليون يورو من أجل التخلي عن هافيرتز في فترة الإنتقالات المقبلة.



وذكرت الصحيفة الألمانية أن هافيرتز يلعب مع الفريق الأول لباير ليفركوزن منذ عام 2017 وخاض مع الفريق 131 مباراة وسجل 33 هدفاً وصنع 24 هدف وينتهي عقده في عام 2022.