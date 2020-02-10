شكرا لقرائتكم الأهلى ضد طلائع الجيش .. المارد الأحمر يتأهب لمواصلة أرقامه القياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الأهلى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن إستكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية فيما يسعى الطلائع للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضعه بجدول الدوري.

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً ، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة متسلحاً بانتصاره الأخير على بيراميدز في الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين في الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الجولة السادسة عشرة للمسابقة ، في المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادى مصر برباعية دون رد في إطار مباريات نفس الجولة.

وطالب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث لإنهاء مباريات الدوري بنجاح قبل التفرغ للسوبر المحلى أمام الزمالك ثم مواجهات ربع نهائي دوري الابطال الافريقى أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ورغم فارق الإمكانيات والقدرات الفنية بين لاعبي الفريقين إلا أن الأهلي يرفض نغمة "الفوارق" ويؤكد على احترامه التام لفريق الطلائع وهو ما أكده الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي تحدث عن قوة المنافس والطريقة الدفاعية الجيدة التي يلعب بها أمام الفريق الكبيرة تحديداً.

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ويسعى فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

ويستعيد الاهلى جهود رامي ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق في المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره وعودته أمس.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى في مواجهة الطلائع مكون من : " محمد الشناوي ، أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول ، أليو ديانج، عمرو السولية ، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي ، مروان محسن".

في المقابل يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الاهلى ، حيث حذر بسيونى لاعبيه من خطورة ضياع التركيز فى الاوقات الأخيرة من المباريات حتى لايتعرض الفريق لضياع مجهوده بالكامل واستقبال أهداف مثلما تمكن المارد الأحمر من الفوز على بيراميدز ، ويغيب عمار حمدى لاعب طلائع الجيش عن صفوف فريقه فى مباراة الأهلى تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، بينما يشارك عمرو جمال وفقاً لاتفاق بين الناديين ، فيما وصلت المالى أبو بكر ديارا وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق .

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكون من : "محمد بسام ومحمد السيسي وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف ومهند لاشين وكيفين وأحمد زولا ومحمد شحاتة وناصر منسي وعمرو جمال".