شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يجهز مفاجأة للثنائى محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة نادى الزمالك، على تعديل عقود الثنائى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ومحمد عبدالغنى، مدافع الفريق، خلال الفترة المُقبلة، من أجل دعم الاستقرار داخل الفريق، خاصة فى ظل الارتباطات المختلفة التى يسعى الفريق الأبيض لحسمها خلال الفترة الجارية سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، وهو ما يتطلب من جميع اللاعبين التركيز فقط فى الملعب دون الانشغال بأى أمور أخرى، مثل المطالبة بتعديل أو تمديد عقودهم.

ووعدت إدارة قلعة ميت عقبة، برئاسة مرتضى منصور، الثنائى جمعة وعبدالغنى بتعديل عقودهما خلال الفترة الأخيرة إلا أن المشاركات المتتالية فى بطولتى الدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا حالت دون تنفيذ هذا الوعد، لذا تسعى إدارة الكرة لحسم المسألة بشكل نهائى، بعدما استقرت إدارة الزمالك على تعديل عقد الثنائى وترضيتهما ماليًا ليحصل كلاً منهما على 4 ملايين جنيه سنويًا.

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ويرتبط الزمالك بمجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة القادمة فى بطولة السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تأجيل موعد السوبر المصرى ليرد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حول تلك الأنباء بإنها غير صحيحة وقال عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر":"تواصلت مع محمد فضل وأبلغني إن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دوله الإمارات الشقيقة".