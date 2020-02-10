شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد مكافآت أوائل القسمين "الثانى والثالث" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مكافآت الصعود للثلاثة الأوائل فى القسمين الثانى والثالث ، حيث قرر اتحاد الكرة صرف المكافآت لتحفيز الأندية خاصة أنها تطلب الدعم من حين لآخر.

جاءت المكافآت التى حددها اتحاد الكرة للأندية الصاعدة على النحو التالى القسم الثاني:الأول .. 250 ألف جنيه .. الثانى .. 225 ألف جنيه.. الثالث .. 200 ألف جنيه.. وفي القسم الثالث: الأول .. 175 ألف جنيه .. الثانى .. 150 ألف جنيه.. الثالث .. 125 ألف جنيه.

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شهدت مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى مفاجأت عديدة في نتائج أهل القمة حيث انفرد البنك الأهلى مجددا بالصدارة بعد فوزه على الفيوم بهدف مقابل للاشئ أحرزه هدافه عمرو عزت من ضربة جزاء رافعا رصيده إلى 31 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 14 نقطة ، في الوقت الذى فشل فيه الألومنيوم في الحفاظ على تقدمه بهدفين مقابل للاشئ على تليفونات بنى سويف وتعادل بهدفين لمثليهما ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق القمة ويرفع رصيده إلى 29 نقطة ، بينما رفع أبناء بنى سويف رصيدهم إلى 21 نقطة .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل بنى سويف خارج ملعبه مع المنيا بهدفين لمثليهما ليرفع بنى سويف رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث للمجموعة ، بينما ارتفع رصيد المنيا إلى 16 نقطة ، في الوقت الذى اكتفى فيه سوهاج بقيادة أحمد كشرى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام بترول أسيوط ليتعقد موقفه في جدول الترتيب.

في الوقت الذى حقق فيه ديروط فوزا معنويا على طهطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما تجمد رصيد طهطا عند 4 نقاط في المركز الأخير ، كما فاز شبان قنا على الإعلاميين بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الإعلاميين عند 18 نقطة .