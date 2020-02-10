شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستدرج المصرى البورسعيدى الباحث عن الانتفاضة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى في تمام الخامسة مساء اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع طنطا بهدفين لكل فريق في إطار نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

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وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات وإستغلال تراجع نتائج الفريق البورسعيدى هذا الموسم لخطف انتصار هام يعزز موقفهم في الهروب من دوامة الهبوط ، ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة أمام المصرى مكون من : "محمد عبد المنصف -رجب عمران –خالد رضا – أحمد سعيد – إيزهاكو يعقوبو - محمد عبد العاطي – باسم وليد – بوزاس فاسيليوس - رفيق كابو – بيكاهم".

في المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق انتصار يساهم في تخفيف الضغوط حول الفريق بعد تجديد الثقة فيه من مجلس الإدارة عقب التعادل مع طنطا ووضع خطة لانتشال الفريق من عثراته بداية من مواجهة اليوم ، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام وادى دجلة مكون من : " أحمد مسعود و محمود جابر وعمر كمال وسعيدو سمبوري وكريم العراقي وعمرو موسى وفريد شوقي وأحمد عادل ميسي وحسن علي وحسين رجب ومحمود وادي".