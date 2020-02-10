وادى دجلة يستدرج المصرى البورسعيدى الباحث عن الانتفاضة المحلية

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ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.
وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات وإستغلال تراجع نتائج الفريق البورسعيدى هذا الموسم لخطف انتصار هام يعزز موقفهم في الهروب من دوامة الهبوط ، ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة أمام المصرى مكون من : "محمد عبد المنصف -رجب عمران –خالد رضا – أحمد سعيد – إيزهاكو يعقوبو - محمد عبد العاطي – باسم وليد – بوزاس فاسيليوس - رفيق كابو – بيكاهم".
في المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق انتصار يساهم في تخفيف الضغوط حول الفريق بعد تجديد الثقة فيه من مجلس الإدارة عقب التعادل مع طنطا ووضع خطة لانتشال الفريق من عثراته بداية من مواجهة اليوم ، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام وادى دجلة مكون من : " أحمد مسعود و محمود جابر وعمر كمال وسعيدو سمبوري وكريم العراقي وعمرو موسى وفريد شوقي وأحمد عادل ميسي وحسن علي وحسين رجب ومحمود وادي".
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