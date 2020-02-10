شكرا لقرائتكم خبر عن "هوجة رحيل" للاعبي بيراميدز في نهاية الموسم بسبب عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أكثر من لاعب للرحيل عن صفوف الفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، مع نهاية الموسم الجارى، بسبب عدم استقرار الأوضاع من الناحية المادية وتلقيهم عروض مغرية من أندية أخرى بالدورى المصرى، خاصة وأن من بينهم خرج من حسابات الخواجة الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير المدير الفني، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الراغبين في الرحيل عن بيراميدز في نهاية الموسم، أحمد الشناوى حارس المرمى، رجب بكار، عمر جابر، طارق طه، عبد الله بكرى، أحمد توفيق، وأحمد على المعار إلى نادى إنبى لنهاية الموسم.

وارتبط اسم أحمد الشناوى حارس المرمى بإمكانية الانتقال لصفوف الأهلي، كما تلقى رجب بكار عرضًا من القلعة الحمراء في بداية الموسم إلا أن الأمور تم تأجيلها لنهايته، كما يعد عمر جابر الصفقة الأقرب لنادى الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد هروب التونسى حمدى النقاز ووجود أزمة في مركز الظهير الأيمن بالفريق، وتلقى باقى اللاعبون عروضًا من أندية أخرى وهو الأمر الذى سيحسم مع نهاية الموسم.

في سياق أخر، وضع الكرواتي أنتي تشاتشيتش برنامج خاص لتجهيز عبد الله السعيد قائد وسط الفريق، من الناحية البدنية لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث غاب السعيد عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف، والتي أقيمت الخميس الماضى وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ويرغب المدير الفني لبيراميدز في تجهيز اللاعب من الناحية البدنية لاستعادة جهوده في مواجهة ذئاب الجبل.

كما يختتم الفريق السماوى تدريباته الجماعية مساء اليوم، في اطار الاستعداد لمواجهة المقاولون، ومن المقرر أن يحدد تشاتشيتش بعض النقاط الفنية وخطة اللاعب للاعبين عقب الإعلان عن قائمة الفريق التي ستدخل معسكر مغلق.