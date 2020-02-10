جدول مواعيد ونتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020

يفتتح ملعب نادي باختاكور في أوزبكستان أولى مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 عندما يستضيف شباب الأهلي دبي الإماراتي، ظهر يوم الاثنين 10-2-2020 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم حامل اللقب “الهلال السعودي“.

ويستهل الهلال مشوار الدفاع عن اللقب الآسيوي بمواجهة شاهر خودرو الإيراني على ملعب زعبيل بنادي الوصل بسبب المشاكل السياسية، وفي نفس التوقيت تقريبًا سيلعب الشرطة العراقي أمام استقلال طهران الإيراني على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية.

وتأجلت 4 مباريات في الجولة الأولى بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في الصين منذ نهاية عام 2019، الأمر الذي حال دون سفر شنجهاي شنهوا إلى أستراليا لمواجهة بيرث جلوري ضمن منافسات المجموعة F، وحال دون استقبال بكين جوان الصيني لفريق سيئول الكوري الجنوبي ضمن المجموعة E، أو استقبال سيدني إف سي الأسترالي لفريق شنجهاي الصيني، أو سفر فريق سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي إلى الصين لمواجهة جوانجزو إيفرجراند في المجموعة G.

وجدول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 على أن يكون الأخير في دور مجموعات دوري أبطال آسيا بمباراة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وشنجهاي شنهوا في المجموعة F، لكن كل شيء قد يتغير بسبب فيروس كورونا.

ويستعرض معكم الخليج 365 مواعيد ونتائج جميع مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 في هذا “الجدول المحدث”، لكن قبلها نذكركم بفرق المجموعات الـ 8 في دور الـ 32.

المجموعات

المجموعة الأولى A | استقلال طهران الإيراني – الأهلي السعودي – الشرطة العراقي – الوحدة الإماراتي

المجموعة الثانية B | شاهر هودرو الإيراني – باختاكور الأوزباكي – شباب أهلي دبي الإماراتي – الهلال السعودي

المجموعة الثالثة C | الشارقة الإماراتي – التعاون السعودي – الدحيل القطري – بيرسبوليس الإيراني

المجموعة الرابعة D | العين الإماراتي – سباهان أصفهان الإيراني – النصر السعودي – السد القطري

المجموعة الخامسة E | ميلبورن فيكتوري الأسترالي – إف سي سيئول الكوري الجنوبي – بكين جوان الصيني – تشيانجراي يونايتد التايلاندي

المجموعة السادسة F | أف سي طوكيو الياباني – بيرث جلوري الأسترالي – شنجهاي شنهوا الصيني – أولسان هيونداي الكوري الجنوبي

المجموعة السابعة G | جوانجزو إيفرجراند الصيني – سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي – فيسيل كوبي الياباني – جوهور دارول تاكزيم الماليزي

المجموعة الثامنة H | شنجهاي الصيني – سيدني إف سي الأسترالي – جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي – يوكوهاما إف مارينوس الياباني

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جدول مواعيد ونتائج مباريات دوري أبطال آسيا 2020

المباراة ???? التاريخ والموعد ⏰ الجولة والمجموعة ???? باختاكور الأوزباكي – شباب الأهلي دبي الإماراتي الاثنين 10-2-2020 الساعة 11:00 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة B الشرطة العراقي – استقلال طهران الإيراني الاثنين 10-2-2020 الساعة 14:30 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة A الهلال السعودي – شاهر هودرو الإيراني الاثنين 10-2-2020 14:40 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة B الوحدة الإماراتي – الأهلي السعودي الاثنين 10-2-2020 15:35 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة A بيرث جلوري الأسترالي – شنجهاي شنهوا الصيني تأجلت الجولة الأولى – المجموعة F بكين جوان الصيني – إف سي سيئول الكوري الجنوبي تأجلت الجولة الأولى – المجموعة E Advertisements ميلبورن فيكتوري الأسترالي – تشيانجراي يونايتد التايلاندي الثلاثاء 11-2-2020 8:35 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة E أولسان هيونداي الكوري الجنوبي – إف سي طوكيو الياباني الثلاثاء 11-2-2020 10:30 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة F سباهان أصفهان الإيراني – العين الإماراتي الثلاثاء 11-2-2020 14:50 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة D الشارقة الإماراتي – التعاون السعودي الثلاثاء 11-2-2020 14:55 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة C النصر السعودي – السد القطري الثلاثاء 11-2-2020 15:15 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة D الدحيل القطري – بيرسبوليس الإيراني الثلاثاء 11-2-2020 15:15 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة C سيدني إف سي الأسترالي – شنجهاي الصيني تأجلت الجولة الأولى – المجموعة H جوانجزو إيفرجراند الصيني – سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي تأجلت الجولة الأولى – المجموعة G جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي – يوكوهاما إف مارينوس الياباني الاربعاء 12-2-2020 10:00 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة H فيسيل كوبي الياباني – جوهور دارول تاكزيم الماليزي الاربعاء 12-2-2020 10:00 جرينيتش الجولة الأولى – المجموعة G