رياضة | نجم أول أغسطس على رادار الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أول أغسطس على رادار الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الأنجولي آري بابل نجم أول أغسطس الأنجولي دخل دائرة اهتمامات الزمالك الذي يطمح في التعاقد معه في الموسم المقبل بعد ظهوره بشكل مميز مع ناديه.

وأشارت التقارير إلى أن بابل لفت الأنظار بشدة في مباراة فريقه الأخيرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال افريقيا ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.



وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك وضعوا بابل على رأس الأولويات من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل وتدعيم صفوف الفريق والاستفادة من قدراته وإمكانياته العالية.