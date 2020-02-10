رياضة | ريال مدريد مازال يحلم بنجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد مازال يحلم بنجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني مازال يحلم بضم نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا رحيم ستيرلنج، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن ريال مدريد أعاد إهتمامه مرة أخرى بلاعب ليفربول السابق، كتدعيم أساسي في خط هجوم ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأضافت الشبكة أن ريال مدريد قادر على ضم ستيرلنج، بالرغم من أنه مازال مرتبط بعد مع الفريق السماوي، يمتد حتى عام 2023. Advertisements

ويريد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تدعيم الفريق بجناح هجومي من العيار الثقيل في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتدور الترشيحات حول الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والثنائي الإنجليزي جادون سانشو ورحيم ستيرلنج.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها بملعب سانتياجو بيرنابيو.