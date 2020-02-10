رياضة | بعد النجاح في مهمة الإسماعيلية.. جماهير الزمالك تطمع في 4 آخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد النجاح في مهمة الإسماعيلية.. جماهير الزمالك تطمع في 4 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يحقق الفوز على نظيره الإسماعيلي، بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

فوز اليوم يعد الأول للزمالك على ملعب الإسماعيلية منذ 2006، عندما حقق الأبيض الفوز بهدف دون رد، ومنذ ذلك الحين خاض الثنائي على هذا الملعب 9 لقاءات، حسمت 5 منها لصالح الدراويش، و4 انتهوا بالتعادل.

جماهير الزمالك بعد فك هذه العقدة جعلهم يطمعون في 4 إنجازات آخرين، إذ أنه ينتظر الأبيض يوم 14 فبراير الجاري، لقاء في كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ويأمل جماهير الزمالك في حصد لقب السوبر الإفريقي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2003.

ويطمعون أيضًا في حصد لقب السوبر المحلي من الأهلي، الذي يغيب منذ آخر تتويج عام 2016. Advertisements

الزمالك يسعى لكسر هيمنة الأهلي على البطولة التي حصدها آخر نسختين، وكانت آخر نسخ البطولة قد جمعت بين الزمالك والأهلي، والتي خسرها الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

بالإضافة إلى الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتخطي عقبة الترجي، ثم الوصول إلى النهائي، الذي يغيب عنه الزمالك منذ عام 2016 عندما خسره أمام صن داونز.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك حقق آخر لقب في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2002 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

الزمالك لم يحقق الفوز أمام الأهلي في آخر لقائين في الدوري المصري الممتاز، ويسعى لاقتناص أول فوز منذ الموسم قبل الماضي.