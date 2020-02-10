رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز



اقتربت منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز من الانتهاء بأخر أربع مباريات متبقية في الجولة.

وكانت أخر مباراة لعبت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز هي مباراة الزمالك والإسماعيلي بينما تلعب باقي المباريات الأربعة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.