شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى مباراة صعبة مساء اليوم الاثنين عندما يلعب مع طلائع الجيش في الدوري العام في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن استكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية فيما يسعى الطلائع للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضعه بجدول الدوري.

في التقرير التالي ، نرصد أهم 5 معلومات عن مباراة الاهلي والطلائع الليلة وإلى التفاصيل:

1_موعد مباراة الاهلى وطلائع الجيش

تقام مباراة الاهلي والطلائع في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين الموافق 10 / 2 / 2020 على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

2_القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وطلائع الجيش

وتنقل قناتي اون سبورت وتايم سبورت مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

3_موقف الاهلي في الدوري قبل لقاء الطلائع الليلة

يعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً .

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4_موقف الطلائع في الدوري قبل لقاء الاهلي الليلة

يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

5_طموح فايلر في مباراة الطلائع

يسعى فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.