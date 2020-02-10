شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهل ملف الإعداد لموقعة الترجى بـ"فيديوهات" قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بعدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق الترجى التونسى خلال منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق التونسى قبل وضع خطة مواجهة الفريق فى السوبر الإفريقى.

وتواجد الترجى التونسى فى المجموعة الرابعة التى ضمت إلى جواره أندية الرجاء وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، واستطاع الفريق التونسى تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة بعدما نجح فى تحقيق الفوز خلال 3 مباريات فيما تعادل فى مباراتين وخسر فى لقاء واحد، ليسجل خلالهم 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 3 أهداف.

ويحتاج المدير الفنى للزمالك لدراسة الترجى جيدًا، لذا استعان بمبارياته فى المجموعات الإفريقية إلى جانب عدد من مبارياته بالبطولة التونسية المحلية لحسم المباراة مبكرًا والضغط على الفريق التونسى لتحقيق اللقب الإفريقى، لاسيما وأن الأبيض سيواجه الترجى مرة أخرى بعدما أسفرت قرعة دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا فى وقوع الفريقين معًا فى هذا الدور، لذا تُمثل مباراة السوبر أهمية كبيرة للأبيض ليس لكونها بطولة خاصة يسعى الفريق للتتويج بها فحسب، بل لرفع معنويات اللاعبين أيضًا قبل مواجهة الترجى فى دورى أبطال إفريقيا ذهابا وإياباً، التى يسعى الفريق للمنافسة على لقبها فى النسخة الجارية.

فيما يفضل الفرنسى كارتيرون العودة إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة الترجى مباشرة، للاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، والتى ستقام يوم 20 من شهر فبراير الجارى، بالإمارات، وذلك لفرض حالة من التركيز على الفريق قبل السفر لخوض لقاء القمة، خاصة أن الفريق مُقبل على منافسات هامة ومتتالية خلال الشهر الجارى، حيث سيواجه الأهلى مرة أخرى فى القاهرة بعد مباراة السوبر فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.