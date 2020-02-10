شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..طنطا يسعى للهروب من دوامة التعادلات أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف طنطا نظيره إنبى في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها أبناء السيد البدوى بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز انبى على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة.

ويحتل طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل انبى المركز السادس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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وطالب أيمن المزين المدير الفني لطنطا لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لاسيما بعد اهدار الفوز أمام المصرى في الجولة الماضية باللحظات الأخيرة من عمر المباراة مشدداً على ضرورة التركيز حتى نهاية اللقاء ، ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام انبى مكون من : " علي فرج ، إيهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي ، تاديو لوانجا، حسام غالي ، أحمد سعيد أوما، أحمد فهمي، محمد ماجد أونش ، إسلام فؤاد".

في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لانبى على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بالخصم الذى يقدم مباريات مميزة رغم تراجع ترتيبه بجدول الدوري مطالباً اللاعبين بحصد النقاط الثلاث خارج ملعبهم ، ويبدو التشكيل المتوقع لانبى أمام طنطا مكون من : " علي فوزي، إبراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد شريف، محمد قاعود محمود جابر، محمد رزق، عبد الرحمن عماد، كريم فؤاد".