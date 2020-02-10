شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام يختتمون اليوم التدريبات العملية لـ var وينتظرون رخصة الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الفوج الأخير من الحكام تدريبات تقنية الفيديوالـvar المقامة باستاد القاهرة ، حيث بلغ عدد الحكام المشاركين 54 حكما تم تقسيمهم علي دفعات ويخوض اليوم الفوج الأخير التدريبات العملية قبل أن يتم مخاطبة الفيفا لاختبار الحكام ومنحهم رخصة حكم الفيديو من عدمه .

انطلقت في يناير الماضي بالفعل الدورات التدريبة العملية للحكام المصريين لتطبيق تقنية حكم الفيديو ، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و جمال الغندور رئيس لجنة الحكام و 54 حكمًا مع مندوب الـifap ويدعىmike والمدير التنفيذى للشركة التى أمدت الجبلاية بالاجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حماده سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية.

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات الدوري ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 في الملعب وحكمين في غرفة الفيديو.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.. ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.