تصريحات الأحد|حمدي فتحي يكشف موعد عودته.. وفضل يحسم موقف السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 9فبراير 2020.

مدرب حراس الإسماعيلي: محمد عواد "افترى" على فريقه السابق

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن هناك فارق كبير بين مستوى الحارس محمد عواد عندما كان لاعباً في الفريق، وبين ما يقدمه حاليًا مع الزمالك.

كارتيرون: طالبت اللاعبين بعدم الغضب أو الاعتراض على قرارات الحكم

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه أغلق صفحة مواجهة الإسماعيلي بشكل كامل للتركيز على لقاء الترجي التونسي بكأس السوبر الأفريقي.

زيزو يتحدث عن مكاسب تخطي الإسماعيلي.. والاستعداد للسوبر أمام الترجي

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أكد أحمد السيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، أن فوز فريقه على الإسماعيلي بالدوري، أعطى اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة الترجي بالسوبر الأفريقي.

حمدي فتحي يكشف موعد عودته للتدريبات الجماعية مع الأهلي

أكد حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، أنه سوف يتوجه إلي ألمانيا يوم 25 من الشهر الجاري لإجراء فحص طبي جديد من خلال الطبيب الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

فضل يحسم موقف سوبر الأهلي والزمالك في أبوظبي

أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمكلف بتنظيم مباراة السوبر المصري أن اللقاء سيقام في موعده، لافتًا إلى أن هناك بعض الخلافات في وجهات النظر لكنها لن تهدد إقامة المواجهة في موعدها.

أحمد مرتضى يكشف تفاصيل جديدة بشأن السوبر المصري

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أبلغه بإقامة مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في موعدها.