محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن هناك فارق كبير بين مستوى الحارس محمد عواد عندما كان لاعباً في الفريق، وبين ما يقدمه حاليًا مع الزمالك.
وأشار الصغير في تصريحات عبر قناة النهار رياضة، إلى أن انتقال عواد من الإسماعيلي إلى الزمالك كان طبيعيًا في ظل امتلاكه لطموح يرغب في تحقيقه.
وقال مدرب حراس الدراويش: "هناك فارق كبير بين عواد الذي كان يلعب في الإسماعيلي والجميع يعتبره أفضل حارس في مصر، وبين ما يحدث حاليًا معه في الزمالك".
وأكمل: "تعلمت أنه عندما يمنحني الله أي شيء ألا -أفتري- وعواد -افترى- على الإسماعيلي، ولكن في النهاية هو من اختار طريقه".
واختتم: "عواد مثل أي شخص له طموحات، هناك الكثير من حراس المرمى الذين يجلسون في منازلهم حاليًا وكانوا أفضل من عواد بكثير، ولكنها أرزاق من الله".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب حراس الإسماعيلي: محمد عواد "افترى" على فريقه السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.