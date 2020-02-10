خلال ساعات.. هشام عباس يحيي حفل تكريم منتخب اليد

اعلن الاتحاد المصرى لكرة اليد تنظم الشركة الراعية اليوم الاثنين حفل تكريم للمنتخب الوطنى المصرى الاول للرجال لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها ال24 لكرة اليد و التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020. للرجال لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها ال24 لكرة اليد و التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020. كما اتفقت الشركة على إحياء الفنان هشام عباس لحفل التكريم ابطال افريقيا.

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