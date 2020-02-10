بث مباشر | مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، اليوم الاثنين 10-2-2020، في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت جرينيتش، 3:30 بتوقيت مصر، 4:30 بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة المؤهلة إلى طوكيو 2020.
منتخب البرازيل يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين في جدول ترتيب المجموعة النهائية التي تضم الأرجنتين المتصدرة بـ 6 نقاط، وأوروجواي الثانية ب4 نقاط، بالاضافة إلى كولومبيا المتذيلة بنقطة واحدة.
ويتوجب على منتخب البرازيل تحقيق الفوز بأي شكل لضمان مرافقة الأرجنتين إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 بشكل مباشر.
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البرازيل 2-0 الأرجنتين
???? (كولومبيا)
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى طوكيو 2020 (الجولة الأخيرة من المجموعة النهائية)
جارية الآن
البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? صباح الخير .. أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة إلى طوكيو 2020.
- ???? البرازيل، حاملة الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مُهددة بعدم اللعب في أولمبياد طوكيو 2020 في حالة الخسارة أو التعادل.
- ???????? تشكيلة الأرجنتين اليوم: كامبيسيس – بيريز – دي لا فوينتي – ميدينا – برافو – فيرا – بيلمونتي – ماك أليستر – آلفاريز – زاراتشو – بوستوس.
- ???????? تشكيلة البرازيل اليوم: كواريشما – ريكاردو جراكا – أوليفيرا سيلفا – دا لارا فوكس – رورديجيز جوميز – برونو – ريلنير – دي سوزا – باولينيو – كونها – ديلمينيو دا سيلفا.
- 1″ انطلاق اللقاء بعد تأخره لمدة دقيقتين..
- 5″ هجوم شرس من البرازيل في أول خمس دقائق لمحاولة حسم المباراة مبكرًا.
- 12″ جووووووووووووول … البرازيل تتقدم بالهدف الأول بفضل اللاعب “باولينيو” بعد تلقيه تمريرة في العمق الدفاعي للأرجنتين جاءته من صاحب الرقم 10 “ديلمينيو دا سيلفا”…تسلمها على الصدار ثم سدد على يمين حارس المرمى لحظة خروجه من مرماه!.
- 13″ فرحة عارمة بين لاعبي البرازيل بهذا الهدف المُبكر الذي جاء بعد سلسلة من المحاولات الجادة لمُباغتت الأرجنتين.
- 14″ الأرجنتين تُحضر الهجمة ببطء شديد من الخلف للامام وانتشار البرازيل أفضل على أرض الملعب..
- 16″ ركلة حرة مباشرة لصالح البرازيل من الجهة اليمنى، لكنها تنفذ بشكل سيء وتشتت من المدافعين.
- 20″ سيطرة ميدانية تامة لمنتخب البرازيل .. يبدو أن المباراة ستنتهي من شوطها الأول إذا استمرت على هذا الحال.
- 23″ ???? أوووووووووووووه….ماتيوس كوينها – لاعب هيرتا برلين الألماني – يسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء بباطن القدم من لمسة واحدة بعد عرضية من اليسار، ترتطم في العارضة بعدما لمسها حارس مرمى الأرجنتين لتخرج ركنية.
- 24″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب الأرجنتين “بيلمونتي”.
- 25″ منذ بداية اللقاء، والمباراة تلعب في منتصف ملعب الأرجنتين!
- 27″ ⚠️ ثاني بطاقة صفراء في المباراة للاعب الأرجنتين “بوستوس”.
- 29″ بوووووووم…أول تصويبة للأرجنتين على مرمى البرازيل من لاعب الوسط رقم 5 “فيرا” يتصدى لها أحد مدافعي البرازيل.
- 30″ ⚽️ جووووووووووووووول…الهدف الثاني لمنتخب البرازيل من هجمة مرتدة نموذجية بعد تنفيذ سيء لعرضية من ركنية للأرجنتين.
- 30″ ماتياس كوينها استغل هفوة فادحة من قائمة منتخب الأرجنتين “بيريز” في إعادة كرة قصيرة إلى حارس المرمى بالرأس..ليقطع الكرة قبل الحارس وينفرد ويسدد .. لكن بيريز يزيحها من على الخط بعد عودته..ليسقط داخل المرمى، وكوينها يتسلم الكرة من جديد ويسددها في بيريز وهو داخل المرمى!!
- 30″ فرحة فرحة فرحة في مدرجات البرازيل بالهدف الثاني…التأهل إلى طوكيو على الأبواب.
- 35″ انحصار اللعب في خط الوسط.. وتدخلات عنيفة بين اللاعبين.
- 36″ ⚠️ ثالث بطاقة صفراء للاعب الارجنتين “نيهوين بيريز”
- 40″ البرازيل تنكمش وتركز لعبها الآن على المرتدات بالكرات الطولية..
- 45″ انتهاء الشوط الأول بتقدم البرازيل 2-0.
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