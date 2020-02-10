بث مباشر | مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، اليوم الاثنين 10-2-2020، في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت جرينيتش، 3:30 بتوقيت مصر، 4:30 بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة المؤهلة إلى طوكيو 2020.

منتخب البرازيل يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين في جدول ترتيب المجموعة النهائية التي تضم الأرجنتين المتصدرة بـ 6 نقاط، وأوروجواي الثانية ب4 نقاط، بالاضافة إلى كولومبيا المتذيلة بنقطة واحدة.

ويتوجب على منتخب البرازيل تحقيق الفوز بأي شكل لضمان مرافقة الأرجنتين إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 بشكل مباشر.

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اضغط هنا للوصول إلى صفحة البث المباشر من مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أولمبياد طوكيو 2020

البرازيل 2-0 الأرجنتين

???? (كولومبيا)

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى طوكيو 2020 (الجولة الأخيرة من المجموعة النهائية)

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البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? صباح الخير .. أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة إلى طوكيو 2020.

???? البرازيل، حاملة الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مُهددة بعدم اللعب في أولمبياد طوكيو 2020 في حالة الخسارة أو التعادل.

???????? تشكيلة الأرجنتين اليوم: كامبيسيس – بيريز – دي لا فوينتي – ميدينا – برافو – فيرا – بيلمونتي – ماك أليستر – آلفاريز – زاراتشو – بوستوس.

كامبيسيس – بيريز – دي لا فوينتي – ميدينا – برافو – فيرا – بيلمونتي – ماك أليستر – آلفاريز – زاراتشو – بوستوس. ???????? تشكيلة البرازيل اليوم: كواريشما – ريكاردو جراكا – أوليفيرا سيلفا – دا لارا فوكس – رورديجيز جوميز – برونو – ريلنير – دي سوزا – باولينيو – كونها – ديلمينيو دا سيلفا.

كواريشما – ريكاردو جراكا – أوليفيرا سيلفا – دا لارا فوكس – رورديجيز جوميز – برونو – ريلنير – دي سوزا – باولينيو – كونها – ديلمينيو دا سيلفا. 1″ انطلاق اللقاء بعد تأخره لمدة دقيقتين..

5″ هجوم شرس من البرازيل في أول خمس دقائق لمحاولة حسم المباراة مبكرًا.

12″ جووووووووووووول … البرازيل تتقدم بالهدف الأول بفضل اللاعب “باولينيو” بعد تلقيه تمريرة في العمق الدفاعي للأرجنتين جاءته من صاحب الرقم 10 “ديلمينيو دا سيلفا”…تسلمها على الصدار ثم سدد على يمين حارس المرمى لحظة خروجه من مرماه!.

13″ فرحة عارمة بين لاعبي البرازيل بهذا الهدف المُبكر الذي جاء بعد سلسلة من المحاولات الجادة لمُباغتت الأرجنتين.

14″ الأرجنتين تُحضر الهجمة ببطء شديد من الخلف للامام وانتشار البرازيل أفضل على أرض الملعب..