جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? الموعد ⌚️ البطولة ???? باختاكور الأوزباكي – شباب أهلي دبي الإماراتي 11:00 بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 قناة الكأس الثالثة دوري أبطال آسيا – الجولة الأولى – المجموعة B الشرطة العراقي – استقلال طهران الإيراني 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية. قناة الكأس السادسة قناة بي إن سبورتس 2 دوري أبطال آسيا – الجولة الأولى – المجموعة A الهلال السعودي – شاهر خودرو الإيراني 14:40 بتوقيت جرينيتش، 16:40 بتوقيت مصر، 17:40 بتوقيت السعودية قناة الكأس السابعة قناة بي إن سبورتس 1 دوري أبطال آسيا – الجولة الأولى – المجموعة B الوحدة الإماراتي – أهلي جدة السعودي 15:35 بتوقيت جرينيتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية. قناة الكأس الثالثة قناة بي إن سبورتس 2 دوري أبطال آسيا – الجولة الأولى – المجموعة A الجيش السوري – المنامة البحريني 14:40 بتوقيت جرينيتش، 16:40 بتوقيت مصر، 17:40 بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورتس 4 كأس الاتحاد الآسيوي – الجولة الأولى – المجموعة A الكويت الكويتي – الأنصار اللبناني 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورتس 3 قناة الكأس الثامنة كأس الاتحاد الآسيوي – الجولة الأولى – المجموعة B الفيصلي الأردني – الوثبة السوري 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورتس 6 كأس الاتحاد الآسيوي – الجولة الأولى – المجموعة B العهد اللبناني – هلال القدس الفلسطيني 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية قناة بي إن سبورتس 4 قناة الكأس الثامنة كأس الاتحاد الآسيوي – الجولة الأولى – المجموعة A Advertisements كولومبيا – أوروجواي 23:00 جرينيتش، 1:00 بتوقيت مصر صباح يوم الثلاثاء، 2:00 بتوقيت السعودية. مباراة تأهيلية إلى أولمبياد طوكيو 2020 الأرجنتين – البرازيل 1:30 صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش، 3:30 بتوقيت مصر، 4:30 بتوقيت السعودية مباراة تأهيلية إلى أولمبياد طوكيو 2020 اتحاد جدة – ضمك 17:20 بتوقيت جرينيتش، 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت السعودية. القناة الرياضية السعودية الأولى الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 18 الوداد البيضاوي – الفتح الرباطي 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية قناة بي إن سبورتس المجانية القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 15 نهضة بركان – أولمبيك آسفي 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 15 طنطا – إنبي 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. قناة أون سبورت الدوري المصري الممتاز – الجولة 17 وادي دجلة – المصري البورسعيدي 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية قناة أون سبورت الدوري المصري الممتاز – الجولة 17 الأهلي – طلائع الجيش 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس الدوري المصري الممتاز – الجولة 17 النجوم – كوكا كولا 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. الدوري المصري الدرجة الثانية – الجولة 14 المجموعة B المريخ – الترسانة 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. قناة النيل للرياضة الدوري المصري الدرجة الثانية – الجولة 14 المجموعة B النصر – منتخب السويس 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. الدوري المصري الدرجة الثانية – الجولة 14 المجموعة B

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