رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأثنين 10 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأثنين 10 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"
طنطا ضد إنبي، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
وادي دجلة ضد المصري، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
الأهلي ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا دور المجموعات "الجولة الأولى"
باختاكور ضد شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام الواحدة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
الشرطة ضد استقلال طهران، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
الهلال ضد شاهر خودرو، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
الوحدة ضد الأهلي السعودي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"
الاتحاد السعودي ضد ضمك، تقام المباراة في تمام السابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ15"
الوداد البيضاوي ضد الفتح الرباطي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.