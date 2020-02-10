رياضة | مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الاثنين 10 / 2 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الاثنين 10 / 2 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم
باختاكور الاوزبكي ضد شباب الأهلي الإماراتي فى تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية عصراً بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3.
الشرطة العراقي ضد إستقلال الإيرانى فى تمام الثانية عصراً بتوقيت القاهرة والثالثة عصرًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2.
الهلال السعودي ضد شاهر خودرو الإيراني فى تمام الخامسة إلا ثلث مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة إلا ثلث بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.
الوحدة الإماراتي ضد الأهلي السعودي فى تمام الخامسة و35 دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة و35 دقيقة بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 5.