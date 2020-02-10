اخبار الرياضه

رياضة | ديربي الغضب| لوكاكو يوضح سر ريمونتادا الإنتر ضد ميلان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي الغضب| لوكاكو يوضح سر ريمونتادا الإنتر ضد ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:44 ص

448%247cview

Advertisements

لوكاكو

لوكاكو

علي خلاف

377%247cview

Advertisements


حول الإنتر تأخره بهدفين أمام ضيفه ميلان في ديربي الغضب خلال الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة لكرة القدم لفوز عريض برباعية.

لوكاكو يتحدث عن ريمونتادا الإنتر

Advertisements

وكشف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن سر تألق الإنتر في شوط ديربي الغضب الثاني وتسجيل أربعة أهداف صعدت بالفريق لقمة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة مناصفة مع يوفنتوس ولكن فارق الأهداف جاءت لصالح "النيراتزوري".

وتحدث لوكاكو في تصريحات نقلها موقع الإنتر الرسمي:" لقد حققنا نجاحًا جيدًا خلال الشوط الثاني، ميلان لعبوا بشكل جيد خلال الشوط الأول ، حيث تركنا لهم مساحة كبيرة وكافحنا، ومع ذلك ، خرجنا جيدا بعد الفاصل".

وأضاف مهاجم النيراتزوري :" أعتقد أن الجميع شاهدوا عقلية هذا الفريق ، ونحن لا نستسلم أبدًا ونتطلع دائمًا إلى الفوز".

وعن سر تألقه في الشوط الثاني ذكر المهاجم البلجيكي:"أنا هنا للفوز وهدفي الوحيد هو مساعدة الفريق على الحصول على نتائج".

لوكاكو يزاحم هدافي الدوري الإيطالي

بهذا الفوز والتسجيل زاحم المهاجم البلجيكي رميلو لوكاكو قائمة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 17 هدف في 23 جولة حيث يتصدر القائمة تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 25 هدفًا ويليه البرتغالي جناح يوفنتوس الذي سجل 20 هدفًا.

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا