رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 23

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 23 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 23
1- ريال مدريد 52 نقطة
2- برشلونة 49 نقطة
3- خيتافي 42 نقطة
4- أتليتيكو مدريد 39 نقطة
5- أشبيلية 39 نقطة
6- ريال سوسيداد 37 نقطة
7- فالنسيا 37 نقطة
8- فياريال 35 نقطة
9- أتليتيك بلباو 31 نقطة
10- غرناطة 30 نقطة
11- ليفانتي 29 نقطة
12- أوساسونا 28 نقطة
13- ريال بيتيس 28 نقطة
14- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة
15- بلد الوليد 26 نقطة
16- إيبار 24 نقطة
17- سيلتا فيجو 20 نقطة
18- ريال مايوركا 18 نقطة
19- ليجانيس 18 نقطة
20- إسبانيول 18 نقطة