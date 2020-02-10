رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 23

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 23 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 23 1- ريال مدريد 52 نقطة 2- برشلونة 49 نقطة 3- خيتافي 42 نقطة 4- أتليتيكو مدريد 39 نقطة 5- أشبيلية 39 نقطة 6- ريال سوسيداد 37 نقطة 7- فالنسيا 37 نقطة 8- فياريال 35 نقطة 9- أتليتيك بلباو 31 نقطة Advertisements 10- غرناطة 30 نقطة 11- ليفانتي 29 نقطة 12- أوساسونا 28 نقطة 13- ريال بيتيس 28 نقطة 14- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة 15- بلد الوليد 26 نقطة 16- إيبار 24 نقطة 17- سيلتا فيجو 20 نقطة 18- ريال مايوركا 18 نقطة 19- ليجانيس 18 نقطة 20- إسبانيول 18 نقطة

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