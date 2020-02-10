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رياضة | ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 23

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب بعد نهاية الجولة 23 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 23

1- 52 نقطة

2- 49 نقطة

3- خيتافي 42 نقطة

4- أتليتيكو مدريد 39 نقطة

5- أشبيلية 39 نقطة

6- ريال سوسيداد 37 نقطة

7- فالنسيا 37 نقطة

8- فياريال 35 نقطة

9- أتليتيك بلباو 31 نقطة

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10- غرناطة 30 نقطة

11- ليفانتي 29 نقطة

12- أوساسونا 28 نقطة

13- ريال بيتيس 28 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة

15- بلد الوليد 26 نقطة

16- إيبار 24 نقطة

17- سيلتا فيجو 20 نقطة

18- ريال مايوركا 18 نقطة

19- ليجانيس 18 نقطة

20- إسبانيول 18 نقطة

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