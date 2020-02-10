رياضة | بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس .. ميسي يجمع بين هاتريك الأهداف وهاتريك التمريرات الحاسمة







واصل فريق برشلونة مطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني ، بفوز شاق على مضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب "بينيو فيامارين" لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية برشلونة الهولندي فرانك دي يونج، والإسباني سيرجي بوسكيتس، والفرنسي كليمون لونجليه، فيما سجل لريال بيتيس كلاً من سيرجيو كاناليس ونبيل فقير.

وجاءت أهداف برشلونة بصناعة أسطورة الفريق ليونيل ميسي، والذي لم يكتفي بتسجيل هاتريك على صعيد الأهداف فقط، بل وصل لهاتريك على صعيد التمريرات الحاسمة "الأسيستات".

وأصبح ميسي اللاعب الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى، الذي يتمكن من تسجيل هاتريك أهداف مرتين، وهاتريك للتمريرات الحاسمة، بعد النجم الألماني ومهاجم فريق لايبزج تيمو فيرنر.

وإنضم ميسي لقائمة تضم عشرة لاعبين، إستطاعت تسجيل هاتريك تمريرات حاسمة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، وضمت القائمة الأسماء التالية.