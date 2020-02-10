رياضة | نائب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.. السوبر فى موعده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.. السوبر فى موعده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن الأنباء التى أثيرت امس حول مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.