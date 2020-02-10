رياضة | ريال بيتيس ضد برشلونة.. تعرف علي ما قاله لاعبي البارسا بعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال بيتيس ضد برشلونة.. تعرف علي ما قاله لاعبي البارسا بعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





حقق نادي برشلونة فوزا صعبا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب ريال بيتيس الدولي بمدينة أشبيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

تعرف علي ما قاله لاعبي البارسا بعد مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في الدوري الاسباني الممتاز: Advertisements قال ‏روبيرتو:"خضنا عدة مباريات مع سيتين، وبدأنا نتأقلم، والان لدينا اسبوع نستريح، من اجل التحضير للمباراة القادمة، دائما عندما يأتي مدرب جديد يتطلب وقت كي يتأقلم اللاعبون معه، والان بالفعل تأقلمنا بعد عدة مباريات تحت امرة سيتين ‏كانت مباراة بدنية قوية، كان هناك اهداف وفرص وحالات طرد، ونحن سعداء بالثلاث نقاط ‏كان من المهم ان نفوز خارج الديار.

واضاف لاعب برشلونة:" نصل إلى هنا بعد ان قدمنا مباراة كبيرة في بيلباو، اليوم مهم ان نفوز خارج الديار، لأننا نواجه الصعوبات ‏كانت مباراة صعبة وقوية، هم ضغطوا للامام، منعونا من الخروج بالكرة، وفي الشوط الثاني كان هناك مساحات، وفي النهاية حصدنا 3 نقاط".