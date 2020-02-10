رياضة | ريال بيتيس ضد برشلونة.. تعرف علي ما قاله لاعبي البارسا بعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال بيتيس ضد برشلونة.. تعرف علي ما قاله لاعبي البارسا بعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق نادي برشلونة فوزا صعبا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب ريال بيتيس الدولي بمدينة أشبيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
تعرف علي ما قاله لاعبي البارسا بعد مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في الدوري الاسباني الممتاز:
قال روبيرتو:"خضنا عدة مباريات مع سيتين، وبدأنا نتأقلم، والان لدينا اسبوع نستريح، من اجل التحضير للمباراة القادمة، دائما عندما يأتي مدرب جديد يتطلب وقت كي يتأقلم اللاعبون معه، والان بالفعل تأقلمنا بعد عدة مباريات تحت امرة سيتين كانت مباراة بدنية قوية، كان هناك اهداف وفرص وحالات طرد، ونحن سعداء بالثلاث نقاط كان من المهم ان نفوز خارج الديار.
واضاف لاعب برشلونة:" نصل إلى هنا بعد ان قدمنا مباراة كبيرة في بيلباو، اليوم مهم ان نفوز خارج الديار، لأننا نواجه الصعوبات كانت مباراة صعبة وقوية، هم ضغطوا للامام، منعونا من الخروج بالكرة، وفي الشوط الثاني كان هناك مساحات، وفي النهاية حصدنا 3 نقاط".
بينما قال دي يونج بعد مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة بالدوري الاسباني:"لقد كانت مباراة جميلة للمشاهدين لا أستطيع أن أحكم بأنها كانت أفضل مباراة لي بقميص برشلونة هدفنا دائما هو الفوز دون النظر الى المنافسين انا اثق بالـ VAR، ولكن هناك حالات معينة يجب ان تتدخل فيها هذه التقنية، مثلا ركلة جزاء لي في بيلباو، بعد ان تم دفعي من الخلف من مدافع الخصم.