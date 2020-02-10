عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مواقع بشمال وجنوب قطاع غزة.



وقصف الطيران الإسرائيلي بأكثر من 5 صواريخ موقعا للمقاومة شمال غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

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ومن المقرر أن يصل وفد أمني مصري، صباح الإثنين، إلى قطاع غزة، وسط تصاعد حالة التوتر، جراء التهديدات الإسرائيلية المتوالية بشن عدوان واسع على القطاع، بذريعة إطلاق قذائف صاروخية متكررة في الأيام الماضية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، موقعين لحماس شمال قطاع غزة، بعد قليل من إعلانها رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.

وقال مصدر أمني فلسطيني، إن "المدفعية الإسرائيلية قصفت نقطتين للقوة المعروفة باسم (الضبط الميداني) التابعة لحماس شمال قطاع غزة، ما أدى لتدمير الموقعين دون الإبلاغ عن إصابات".