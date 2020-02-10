شكرا لقرائتكم 5 مواجهات نارية فى دورى القسم الثانى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني حيث تقام خمس لقاءات في الثانية والنصف عصرا ، فعلى ملعبه ببورسعيد يستضيف المريخ المنتشى بالفوز الأخير على القناة نظيره الترسانة المتذبذب في لقاء صعب للطرفين نظرا لحساسية موقف الفريقين فأبناء بورسعيد يحتلون المركز قبل الأخير للمجموعة برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل الشواكيش المركز العاشر برصيد 13 نقطة ونقاط المباراة يعتبرون عنق الزجاجة للفريقين .

كما يلتقى جمهورية شبين بقيادة سمير كمونة صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة مع القناة صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة في مواجهة يحلم فيها أصحاب الأرض بالعودة للإنتصارات من جديد بعد سلسلة من النتائج السلبية أدت لرحيل الجهاز الفني السابق بقيادة نانى الرشيدى والتعاقد مع كمونه التي لم تتحسن معه النتائج وخسر في اللقاءين اللذان خاضهما مع الفريق أمام بتروجت والزرقا بهدف مقابل للاشئ في اللقاءين ، في الوقت الذى يدخل فيه أبناء القناة بمعنويات مختلفة بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل والتعاقد مع تامر مصطفى المدير الفني السابق للسويس .

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وفى باقى مباريات المجموعة يلتقى الداخلية صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة مع الزرقا صاحب المركز الأخير للمجموعة برصيد 8 نقاط في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الذين يسعون إلى الضغط على سيراميكا كليوباترا أصحاب الصدارة برصيد 28 نقطة ، ويحاول هشام زكريا المدير الفني للفريق الشرطى الحصول على الثلاث نقاط لعودة الثقة المفقودة للاعبين بعد التعادل الأخير أمام بتروجت بهدف لمثله .

كما يستضيف النصر صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة نظيره منتخب السويس صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة في اللقاء الأول لأشرف خضر كمدير فنى لأبناء غريب ، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة النجوم بقيادة احمد سارى صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة مع كوكاكولا صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة .

وتستكمل مباريات المجموعة الثانية غدا بلقاء أخير بين سيراميكا كليوباترا وبتروجت في لقاء صعب للطرفين خاصة بعد تحسن نتائج الفريق البترولى الذى قام بتسريح اكثر من 10 لاعبين وتصعيد عدد كبير من الناشئين لبناء فريق قوى في الموسم المقبل.