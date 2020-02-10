شكرا لقرائتكم طارق ذياب يفتح النار على "بى إن سبورت" بسبب فينجر .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم طارق ذياب نجم تونس الأسبق مسؤولي بي إن سبورت في الإستوديو بعد وضع فينجر المدير الفني الأسبق لفريق أرسنال الإنجليزى في صورة الكلاسيكو.

"وقال ذياب :"جيدة هذه الصورة، الكلاسيكو ريال وبرشلونة ويتم وضع ارسن فينجر ونحن لا، من المُفترض أن نكون متواجدين في الصورة".

"أضاف الذي قام بعمل هذه الصورة كان يجب أن يحترمنا، يحترم 15 عاماً من العمل في بي إن سبورت، هل أرسين فينجر يعمل في الكلاسيكو منذ 15 عام ؟ أرسين فينجر هو من خلق الدوري الإسباني ؟".

"تابع المسؤولين لم يحترمونا ،، الذي قام بعمل هذه الصورة ليس مُحترماً، لأنه لو كان محترماً، كان إحترمنا نحن".